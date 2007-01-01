В Калуге начались чемпионат и первенство России по морскому многоборью

Стартовали масштабные соревнования - чемпионат и первенство России по морскому многоборью. Об этом сообщил министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

Соревнования в дисциплине «Ял-6» на дистанции 2 000 метров проходят на базе спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту имени Вячеслава Иванова.

В турнирах принимают участие команды из 11 регионов страны. От Калужской области выступают три мужские и три юношеские команды.

Эти состязания собрали сильных спортсменов со всей России и продлятся несколько дней, предоставляя зрителям возможность увидеть захватывающие гонки и высокий уровень спортивного мастерства.