Калужане стали третьими на турнире Международного Кубка Содружества

В Нижнем Новгороде прошел турнир, в котором приняли участие 25 команд на воздушных шарах из разных регионов России, а также спортсмены из Беларуси, Армении, Болгарии, Китая, Марокко и ОАЭ. Об этом сообщило Министерство спорта Калужской области в воскресенье, 13 июля.

Впервые в истории соревнований в российском небе летали пилоты из Китая и Марокко.

Участникам необходимо было не только преодолеть заданные дистанции и высоты, но и точно сбросить маркеры в указанные зоны. Судьи оценивали такие параметры, как техника взлёта и посадки, скорость и точность выполнения заданий, а также командную слаженность.

В результате состязаний команда из Калуги в составе Елены Лексуновой и Дениса Потапова под руководством Артёма Бондаренко завоевала бронзовую медаль.