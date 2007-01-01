Калужские туристы завоевали медали на Всероссийских соревнованиях

В Московской области, недалеко от посёлка имени Цурюпы, прошли Всероссийские соревнования по туризму, посвящённые памяти уроженца Калуги Виталия Кондратьева. В событии приняли участие около 600 спортсменов из 36 регионов страны, сообщает региональный минспорта.

В течение четырёх дней участники демонстрировали своё мастерство на различных видах дистанций — личных (спринт и длинная с элементами ориентирования), а также в командных зачётах.

Среди калужских спортсменов высоких результатов добились воспитанники Дома детского творчества города Людиново: Виктория Тимощенко завоевала серебряную медаль на дистанции «Пешеходная — личная (длинная) 3 класса». В аналогичной номинации второе «серебро» получили Алексей Хазиков, занявший второе место по итогам двух дней соревнований.

Также отличился Павел Мамычкин из спортивной школы «Луч», ставший третьим на спринтерской дистанции «Пешеходная — личная».