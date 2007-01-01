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Спорт

Калужские футболисты разгромили курский «Авангард»

12 июля на стадионе «Спутник» состоялся второй контрольный матч ФК «Калуга» в межсезонье.
Ольга Володина
13.07, 11:41
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Фото: официальная группа футбольного клуба «Калуга»
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Соперником калужан стал курский «Авангард», который не смог оказать достойного сопротивления.

Уже в первом тайме Дмитрий Югалдин открыл счет, а затем удвоил преимущество после точной передачи Игоря Соколова. После перерыва полузащитник оформил хет-трик, а заключительный гол на счету Артура Максимчука.

Итоговый счет 4:0 в пользу «Калуги» демонстрирует хорошую готовность команды к новому сезону. Особенно впечатлила игра Дмитрия Югалдина, ставшего главным героем встречи.

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