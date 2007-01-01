Калужский барьерист завоевал бронзу на всероссийских состязаниях
Воспитанник спортивной школы «Темп» успешно выступил на всероссийских соревнованиях «Мемориал А.В. Игнатьева», заняв призовое место. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Калужской области в четверг, 10 июля.
Турнир, проходивший в Чебоксарах, собрал 170 участников из 36 регионов России. В финальном забеге на 400 метров с барьерами калужанин Данила Ефимов показал третий результат (50,79 сек.) среди 11 спортсменов. Четвёртое место занял его земляк Никита Евсеенков, преодолевший дистанцию за 51,34 секунды.
А 11 июля белорусском Бресте стартует «Кубок сильнейших спортсменов-2025», где калужские спортсмены представят сборную России.