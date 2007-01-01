Спортсмены из Калуги претендуют на место в сборной России

10 июля, в четверг Министерство спорта Калужской области сообщило о впечатляющих результатах местных спортсменов на престижных всероссийских соревнованиях.

Фото: Министерство спорта Калужской области

В Чебоксарах одновременно прошли первенство России и второй этап Кубка России по полиатлону (пятиборье с бегом), где участвовали около 120 спортсменов со всей страны.

Воспитанники калужской спортивной школы «Многоборец» показали отличные результаты. Герман Трусов завоевал серебряную медаль на Кубке России, а Максим Никитин взял бронзу на первенстве страны. Оба спортсмена тренируются под руководством Геннадия Никанорова.

Благодаря этим достижениям калужские полиатлонисты претендуют на включение в сборную России. Особые надежды возлагаются на Германа Трусова, которому предстоит выступить в финале Кубка России в Сочи.