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Новость дня Спорт

Калужанин завоевал две золотые медали на международных соревнованиях

Дарья Джуманова
09.07, 09:07
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Об этом во вторник, 8 июля, сообщил глава региона Владислав Шапша.

Иван Куляк показал блестящие результаты на «Кубке сильнейших спортсменов 2025». Он стал победителем в упражнениях на перекладине и параллельных брусьях.

Воспитанник спортшколы Ларисы Латыниной Александр Васильев занял третье место в упражнениях на коне.

В турнире приняли участие лучшие гимнасты не только из России, но и из других стран. Среди них спортсмены из Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Сирии, Таиланда, Турции, Узбекистана и Южной Осетии.

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