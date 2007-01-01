Калужанин завоевал две золотые медали на международных соревнованиях

Об этом во вторник, 8 июля, сообщил глава региона Владислав Шапша.

Иван Куляк показал блестящие результаты на «Кубке сильнейших спортсменов 2025». Он стал победителем в упражнениях на перекладине и параллельных брусьях.

Воспитанник спортшколы Ларисы Латыниной Александр Васильев занял третье место в упражнениях на коне.

В турнире приняли участие лучшие гимнасты не только из России, но и из других стран. Среди них спортсмены из Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Сирии, Таиланда, Турции, Узбекистана и Южной Осетии.