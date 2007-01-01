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Спорт

Калужские всадницы показали класс на престижном турнире

В подмосковном Некрасовском завершились престижные международные соревнования по конному троеборью.
Ольга Володина
08.07, 16:39
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Фото: Минспорта Калужской области
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Как сообщило во вторник, 8 июля Минспорта Калужской области, воспитанницы местной спортивной школы со своими питомцами показали выдающиеся результаты.

Дарья Катюнина на коне Арголис Токио и Екатерина Дорохина на Вишенке завоевали золото в категории 12-14 лет, а Надежда Коротенкова на Метели стала первой среди студентов. Серебряную награду в командном зачёте принесла Ева Заря на Лаурели, а Анастасия Максимова на Форбсе достойно завершила выступления в своей категории.

Эти победы стали возможны благодаря слаженной работе спортсменов и их четвероногих партнёров под руководством тренеров калужской школы олимпийского резерва.

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