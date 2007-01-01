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Спорт

Юные футболисты из Калуги успешно завершили первый этап турнира «ЮФЛ Центр»

Дарья Джуманова
08.07, 09:30
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Команда спортивной школы «Калуга» 2009 года рождения заняла первое место, сообщили в региональном министерство спорта в понедельник, 7 июля.

Футболисты 2010 года рождения расположились на второй строчке, но у них столько же очков, сколько и у воронежского «Факела», который занял первое место.

В последнем матче первого круга калужские футболисты 2010 года рождения сыграли против сверстников из липецкой СШОР «Металлург». Несмотря на отставание 0:2, команда проявила упорство, переломила ход встречи и добилась впечатляющей победы со счётом 4:2. Голы забили Тимофей Петухов, Михаил Тодуа, Егор Володькин и Арсений Безверхний.

Среди игроков 2009 года рождения победу также одержали калужане. Григорий Восканян отметился хет-триком, а Данила Клищенко добавил ещё один гол.

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