Юные футболисты из Калуги успешно завершили первый этап турнира «ЮФЛ Центр»

Команда спортивной школы «Калуга» 2009 года рождения заняла первое место, сообщили в региональном министерство спорта в понедельник, 7 июля.

Футболисты 2010 года рождения расположились на второй строчке, но у них столько же очков, сколько и у воронежского «Факела», который занял первое место.

В последнем матче первого круга калужские футболисты 2010 года рождения сыграли против сверстников из липецкой СШОР «Металлург». Несмотря на отставание 0:2, команда проявила упорство, переломила ход встречи и добилась впечатляющей победы со счётом 4:2. Голы забили Тимофей Петухов, Михаил Тодуа, Егор Володькин и Арсений Безверхний.

Среди игроков 2009 года рождения победу также одержали калужане. Григорий Восканян отметился хет-триком, а Данила Клищенко добавил ещё один гол.