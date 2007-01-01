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Спорт

Калужские спортсмены взяли бронзу на всероссийских соревнованиях по морскому многоборью

Дарья Джуманова
03.07, 16:32
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Соревнования прошли в Саратове на Волге, где собрались 75 участников из восьми субъектов РФ, сообщает региональное Министерство спорта в четверг, 3 июля.

Юноши в возрасте от 14 до 18 лет соревновались в дисциплине «Ял-6, парусная гонка». За область выступали воспитанники гребной спортивной школы имени Вячеслава Иванова: Денис Стоянов, Павел Бурсин, Вячеслав Демидов, Иван Тарасов, Всеволод Лысенков, Макар Раскостов и Александр Хозиков.

Состязания на Волге ещё не завершены. В данный момент там идёт чемпионат и первенство страны по морскому многоборью в дисциплине «морское пятиборье», включающей стрельбу, плавание, бег, греблю и парусные гонки.

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