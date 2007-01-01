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Спорт

Волейболисты из Калужской области добились высоких результатов на престижных турнирах

Дарья Джуманова
03.07, 09:48
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Спортсмены региона показали отличную игру на соревнованиях Кубка России и Первенства ЦФО по пляжному волейболу, сообщил министр спорта Калужской области Олег Сердюков в среду, 2 июля.

Пара из клуба «Обнинск» в составе Дмитрия Веретюка и Фёдора Сабаева заняла третье место на втором этапе Кубка России, обойдя 26 мужских команд. В решающем матче за бронзу в Зеленоградске они одержали победу над парой Руслана Быканова и Игоря Величко из московского «Проснега».

На Первенстве Центрального Федерального округа, которое прошло в рязанской деревне Сумбулово, отличились воспитанники школы Александра Савина. Екатерина Федотова и Серафима Медведева стали победительницами, завоевав золотые медали, а Родион Табаков и Егор Шеренков взяли серебро.

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