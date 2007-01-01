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Спорт

Команда из Калужской области отправится на всероссийскую «Семейную зарницу»

Дарья Джуманова
02.07, 15:14
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В России начались региональные отборы на масштабный патриотический проект — «Семейную зарницу», сообщает пресс-служба регионального правительства в среду, 2 июля.

Это уникальная инициатива, призванная укрепить связь между поколениями, привить молодежи любовь к Родине и сохранить традиционные ценности.

В каждом субъекте РФ будет выбрана одна семья для участия в проекте. В команду войдут родители и их дети в возрасте от 12 до 16 лет.

В июле пройдет заочный этап, по итогам которого 24 лучших отряда со всей страны отправятся в финал.

Финальные испытания запланированы на сентябрь 2025 года. Участникам предстоит проявить себя в спортивных соревнованиях, тактической игре с военным уклоном и творческом конкурсе.

От Калужской области участвовать в состязаниях будет семья Поварковых из Кондрово Дзержинского района.

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