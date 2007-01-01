Калужский самбист Владимир Досяк стал победителем всероссийской Спартакиады

Как сообщило в среду, 2 июня министерство спорта Калужской области, в Уфе завершилась VI Летняя Спартакиада молодёжи России по самбо.

Фото: министерство спорта Калужской области

В соревнованиях участвовали 300 юниоров из 43 регионов страны.

Калужанин Владимир Досяк из школы олимпийского резерва «Юность» не оставил шансов соперникам в категории до 98 кг. Он уверенно провёл все схватки и стал чемпионом Спартакиады.

Как отметили в региональном Минспорта, теперь спортсмена ждёт первенство мира в Джакарте, которое пройдёт 3-5 октября. Подготовку чемпиона осуществляют заслуженный тренер России Владимир Кутьин и заслуженный мастер спорта Татьяна Папушина.