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Калужский самбист Владимир Досяк стал победителем всероссийской Спартакиады

Как сообщило в среду, 2 июня министерство спорта Калужской области, в Уфе завершилась VI Летняя Спартакиада молодёжи России по самбо.
Ольга Володина
02.07, 09:20
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Фото: министерство спорта Калужской области
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В соревнованиях участвовали 300 юниоров из 43 регионов страны.

Калужанин Владимир Досяк из школы олимпийского резерва «Юность» не оставил шансов соперникам в категории до 98 кг. Он уверенно провёл все схватки и стал чемпионом Спартакиады.

Как отметили в региональном Минспорта, теперь спортсмена ждёт первенство мира в Джакарте, которое пройдёт 3-5 октября. Подготовку чемпиона осуществляют заслуженный тренер России Владимир Кутьин и заслуженный мастер спорта Татьяна Папушина.

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