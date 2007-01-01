Калужские спортсменки поднялись на пьедестал Кубка России по ачери-биатлону
В Ставропольском крае завершился первый этап Кубка России по ачери-биатлону.
Соревнования проходили в посёлке Подкумок, куда приехали 31 спортсмен из шести регионов страны, сообщили в региональном Минспорта 29 июня. Калужскую область на турнире представляли воспитанники спортивной школы «Многоборец».
Под руководством тренера Владимира Линькова калужские спортсменки показали выдающиеся результаты. Валентина Линькова завоевала серебряную медаль, а её коллега по команде Юлия Клапоусова стала бронзовым призёром соревнований в женском ачери-кроссе.
Эти достижения стали очередным подтверждением высокого уровня подготовки калужских стрелков из лука на всероссийской арене.