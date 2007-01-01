В Калуге на набережной сегодня бегали, плавали и крутили педали
У Яченского водохранилища в воскресенье, 29 июня, прошел Калужский космический триатлон.
Сотня калужан соревновалась сразу в трех дисциплинах: беге, плавании и велосипедной гонке.
Олимпийская дистанция предлагала желающим испытать свои силы в плавании на 1,5 километра, беге на 10 км. и 40-километровый велозаезд.
Для тех, кому такие расстояния не под силу, организаторы устроили облегченный вариант спринта. Здесь длина трасс была уменьшена вдвое.