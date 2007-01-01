Калужская область запускает программу «Земский тренер»
Калужская область стала одним из пилотных регионов для реализации новой федеральной программы «Земский тренер».
Об этом 25 июня сообщил министр спорта региона Олег Сердюков на совещании с представителями муниципалитетов.
Программа, аналогичная известным проектам «Земский доктор» и «Земский учитель», предусматривает выплату подъемных специалистам, готовым переехать в населенные пункты с численностью до 50 тысяч человек и проработать там не менее пяти лет. Финансирование будет осуществляться из федерального спортивного фонда.
Сердюков отметил, что, несмотря на общую положительную динамику в развитии спорта в регионе, отдельные дисциплины требуют дополнительного внимания. Особое значение имеет кадровый вопрос – в области планируют возродить специальность «Тренер» в КГУ им. Циолковского и организовать целевое обучение будущих специалистов.