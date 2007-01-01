Калужские пловцы взяли три медали в финале Кубка России

Во второй день финальных заплывов спортсмены региона добились впечатляющего успеха. Об этом сообщили в Министерстве спорта Калужской области в среду, 25 июня.

Алина Гайфутдинова, воспитанница спортивной школы «Олимп», одержала победу в заплыве на 50 метров вольным стилем. Это уже вторая золотая медаль для нее на этих соревнованиях. Ее товарищ по спортшколе Михаил Вековищев стал вторым на стометровке баттерфляем.

Еще одну награду принесла Полина Малахова из спортшколы «Юность», заняв третье место на дистанции 100 метров баттерфляем среди женщин.