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Спорт

Семейный фестиваль ГТО завершился в Калужской области

Дарья Джуманова
24.06, 14:35
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В соревнованиях приняли участие восемь команд, сообщает Минспорта региона во вторник, 24 июня.

С приветственным словом к участникам обратились Посол ГТО Валерий Кобелев и директор Регионального центра тестирования Юрий Тележкин. Кроме того, мастер спорта по пожарно-спасательному спорту Сергей Чупов провел для гостей «Зарядку с чемпионом».

Победителями снова стала семья Войтовых из Обнинска, набрав 1380 баллов. Это уже их четвертая победа подряд на соревнованиях. Теперь они отправятся защищать честь региона на всероссийском этапе в Чебоксарах. 

Второе место заняла семья Мамулиных из Малоярославецкого района, а третье — семья Кукушкиных из Жуковского района.

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