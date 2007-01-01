В Калуге состоится фестиваль «ГТО лета 2025»

21 июня в спортивной школе олимпийского резерва «Юность» начнутся региональные этапы фестивалей ГТО, сообщает Министерство спорта Калужской области.

Первым этапом станет семейный фестиваль ГТО, где участие примут спортивные семьи региона, состоящие из ребенка, родителей и бабушки или дедушки. Участники поборются за право представлять Калужскую область на всероссийском этапе в Чебоксарах.

Следующими этапами станут соревнования среди школьников и студентов.

25–26 июня пройдет фестиваль ГТО для обучающихся 12–15 лет. Ежегодно мероприятие собирает талантливых спортсменов со всей области. Победители отправятся в «Артек», чтобы участвовать во всероссийских соревнованиях в октябре.

1 июля стартует фестиваль среди студентов высших учебных заведений. Участники продемонстрируют свои навыки и силу духа, выполняя нормативы комплекса ГТО.

Фестиваль «ГТО лета 2025» объединит представителей разных возрастов, стремящихся к здоровому образу жизни и спортивным достижениям.