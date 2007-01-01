Калужанка выиграла медаль на соревнованиях по танцевальному спорту

В московском учебно-выставочном комплексе «Тимирязев центр» прошел турнир «В ритмах лета», сообщили 20 июня в Минспорта региона.

В турнире, включающем Кубок мира и международные соревнования, а также Кубок России и всероссийские соревнования, приняли участие более трех тысяч спортсменов из России и 25 стран мира.

На всероссийском физкультурном мероприятии выступила воспитанница спортивной школы «Победа» Валерия Синельщикова. По латиноамериканской программе среди 116 солисток в возрасте 10-11 лет наша спортсменка заняла 3 место.

На этих же соревнованиях пара Матвей Денисов и Софья Чекулаева остановились в шаге от пьедестала почета в возрастной категории «мальчики и девочки 10-11 лет» по двоеборью.