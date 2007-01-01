Калужские гиревики выиграли чемпионат России
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Маршал» вернулись из Казани, где на прошлой неделе завершился чемпионат страны по гиревому спорту.
В командном зачете у Калужской области «серебро» среди 43 регионов.
Золотые медали выиграли Ирина Мартынова (длинный цикл и толчок), Милена Трофимова (ДЦ и толчок), Александра Барбакова (ДЦ и толчок), Владимир Гуров (толчок), Мовсар Сулейманов (толчок), Иван Кулаков (ДЦ).
В женской эстафете нашим девушкам Ирине Мартыновой, Александре Барбаковой, Анне Побережной и Милене Трофимовой также не было равных.
«Серебро» на счету Ирины Мартыновой (рывок) и Ивана Кулакова (толчок).
«Бронза» – Наталья Барбакова (рывок), Максим Шаров (ДЦ), сообщили 20 июня в Минспорта.