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Спорт

Калужские гиревики выиграли чемпионат России

Дмитрий Ивьев
20.06, 10:23
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Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Маршал» вернулись из Казани, где на прошлой неделе завершился чемпионат страны по гиревому спорту.

В командном зачете у Калужской области «серебро» среди 43 регионов.

Золотые медали выиграли Ирина Мартынова (длинный цикл и толчок), Милена Трофимова (ДЦ и толчок), Александра Барбакова (ДЦ и толчок), Владимир Гуров (толчок), Мовсар Сулейманов (толчок), Иван Кулаков (ДЦ).

В женской эстафете нашим девушкам Ирине Мартыновой, Александре Барбаковой, Анне Побережной и Милене Трофимовой также не было равных.

«Серебро» на счету Ирины Мартыновой (рывок) и Ивана Кулакова (толчок).

«Бронза» – Наталья Барбакова (рывок), Максим Шаров (ДЦ), сообщили 20 июня в Минспорта.

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