Калужские городошники выиграли восемь медалей на всероссийском турнире
В подмосковном Подольске прошли всероссийские открытые соревнования по городошному спорту памяти заслуженного мастера спорта СССР С.И. Громова.
В этом году соревнования собрали 66 претендентов на награды из 15 регионов России.
В командном зачете калужские мужчины (Владимир Чуприков, Михаил Проц, Виктор Аникеев, Игорь Алексеев, Равиль Курмаев) завоевали «серебро» в европейских и «бронзу» в городках классических.
Женская сборная (Наталья Глазкова, Наталья Тарутина, Татьяна Акимова) заняла второе место в европейских городках и в классических.
В личном зачете городках европейских отличились Наталья Глазкова и Владимир Чуприков, которые завоевали серебряные и бронзовые медали соответственно.
В городках классических среди мужчин 55-60 лет Игорь Алексеев стал вторым, а Виктор Аникеев третьим среди мужчин 60-65 лет, сообщили в Минспорта региона.