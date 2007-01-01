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Спорт

Калужские городошники выиграли восемь медалей на всероссийском турнире

Дмитрий Ивьев
19.06, 19:30
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В подмосковном Подольске прошли всероссийские открытые соревнования по городошному спорту памяти заслуженного мастера спорта СССР С.И. Громова.

В этом году соревнования собрали 66 претендентов на награды из 15 регионов России.

В командном зачете калужские мужчины (Владимир Чуприков, Михаил Проц, Виктор Аникеев, Игорь Алексеев, Равиль Курмаев) завоевали «серебро» в европейских и «бронзу» в городках классических.

Женская сборная (Наталья Глазкова, Наталья Тарутина, Татьяна Акимова) заняла второе место в европейских городках и в классических.

В личном зачете городках европейских отличились Наталья Глазкова и Владимир Чуприков, которые завоевали серебряные и бронзовые медали соответственно.

В городках классических среди мужчин 55-60 лет Игорь Алексеев стал вторым, а Виктор Аникеев третьим среди мужчин 60-65 лет, сообщили в Минспорта региона.

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