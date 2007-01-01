Калужский пловец выиграл всероссийский турнир
Успеха в Казани на турнире «Победим вместе» добился Максим Артюхов из спортивной школы олимпийского резерва «Труд».
Соревнования проходили в рамках Специальной Олимпиады России.
Калужанин завоевал «серебро» на дистанции 25 метров баттерфляем, а также бронзовые медали на дистанциях 25 метром вольным стилем и 50 метров на спине.
Тренирует спортсмена Маргарита Облецова.
В турнире участвовали 250 человек из России, Беларуси, Италии, Казахстана и Узбекистана, сообщили 19 июня в министерстве спорта Калужской области.