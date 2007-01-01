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Спорт

Калужский пловец выиграл всероссийский турнир

Дмитрий Ивьев
19.06, 10:12
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Успеха в Казани на турнире «Победим вместе» добился Максим Артюхов из спортивной школы олимпийского резерва «Труд».

Соревнования проходили в рамках Специальной Олимпиады России.

Калужанин завоевал «серебро» на дистанции 25 метров баттерфляем, а также бронзовые медали на дистанциях 25 метром вольным стилем и 50 метров на спине.

Тренирует спортсмена Маргарита Облецова.

В турнире участвовали 250 человек из России, Беларуси, Италии, Казахстана и Узбекистана, сообщили 19 июня в министерстве спорта Калужской области.

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