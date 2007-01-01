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Спорт

Калужанин выиграл чемпионат России по пауэрлифтингу

Дмитрий Ивьев
18.06, 16:12
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Соревнования проходят в Мурманске проходит чемпионат России по пауэрлифтингу, сообщил 18 июня министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

Спортсмен спортшколы «Спартак», мастер спорта международного класса Илья Маричев стал чемпионом России в весовой категории до 74 килограммов. Маричев установил шесть рекордов России:

  • Два рекорда России в приседании 298 кг и 310 кг,
  • Два рекорда России в тяге 325,5 кг и 350 кг,
  • Два рекорда России в сумме 795,5 кг и 820 кг.

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