Калужанин выиграл чемпионат России по пауэрлифтингу
Соревнования проходят в Мурманске проходит чемпионат России по пауэрлифтингу, сообщил 18 июня министр спорта Калужской области Олег Сердюков.
Спортсмен спортшколы «Спартак», мастер спорта международного класса Илья Маричев стал чемпионом России в весовой категории до 74 килограммов. Маричев установил шесть рекордов России:
- Два рекорда России в приседании 298 кг и 310 кг,
- Два рекорда России в тяге 325,5 кг и 350 кг,
- Два рекорда России в сумме 795,5 кг и 820 кг.