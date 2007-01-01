Калужане выиграли медали на соревнованиях по пляжному волейболу
В минувшие выходные в Бунырево Тульской области завершились чемпионат и первенство России по спорту глухих.
На первенстве среди юниоров выступили воспитанники физкультурно-спортивного центра «Лидер» – Александр Савилов в паре с Владимиром Протасовым. Наши юноши в упорной борьбе заняли третье место среди 10 команд.
Удачно выступили на чемпионате Марина Рашева с Ольгой Швецовой. Среди 10 женских команд наши спортсменки завоевали «бронзу», сообщили 18 июня в Минспорта региона.