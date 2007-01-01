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Спорт

Калужане выиграли медали на соревнованиях по пляжному волейболу

Дмитрий Ивьев
18.06, 14:21
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В минувшие выходные в Бунырево Тульской области завершились чемпионат и первенство России по спорту глухих.

На первенстве среди юниоров выступили воспитанники физкультурно-спортивного центра «Лидер» – Александр Савилов в паре с Владимиром Протасовым. Наши юноши в упорной борьбе заняли третье место среди 10 команд.

Удачно выступили на чемпионате Марина Рашева с Ольгой Швецовой. Среди 10 женских команд наши спортсменки завоевали «бронзу», сообщили 18 июня в Минспорта региона.

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