В Малоярославце уволили тренера спортивной школы

В среду, 18 июня, ситуацию прокомментировал глава администрации района Вячеслав Парфенов.

- Вижу много сообщений и переживаний по поводу увольнения одного из тренеров спортивной школы. Я встречался с родителями ребят и директором МКУДО «Малоярославецкая спортивная школа» неделю назад, - заявил он. - Личной неприязни не увидел. Тренер-преподаватель неоднократно нарушил внутренний регламент школы. Всё зафиксировано документально. Ранее руководителем учреждения проведены беседы с тренером по факту нарушений трудовой дисциплины, взяты объяснительные и составлен акт. Кроме того, было предложено уволиться по собственному желанию.

41 воспитанник данного тренера распределён по двум другим тренерам-преподавателям. Дети продолжат заниматься плаванием.

- Родители ознакомлены с расписанием через сервис обмена сообщениями в групповых чатах, - пояснил Парфенов. - Спортивная школа работает в штатном режиме, сотрудники готовятся к приёму ребят и организации учебного процесса на следующий год. Законность увольнения в настоящее время проверяет прокуратура района.