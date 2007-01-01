Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт В Малоярославце уволили тренера спортивной школы
Спорт

В Малоярославце уволили тренера спортивной школы

Дмитрий Ивьев
18.06, 09:31
0 532
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 18 июня, ситуацию прокомментировал глава администрации района Вячеслав Парфенов.

- Вижу много сообщений и переживаний по поводу увольнения одного из тренеров спортивной школы. Я встречался с родителями ребят и директором МКУДО «Малоярославецкая спортивная школа» неделю назад, - заявил он. - Личной неприязни не увидел. Тренер-преподаватель неоднократно нарушил внутренний регламент школы. Всё зафиксировано документально. Ранее руководителем учреждения проведены беседы с тренером по факту нарушений трудовой дисциплины, взяты объяснительные и составлен акт. Кроме того, было предложено уволиться по собственному желанию.

41 воспитанник данного тренера распределён по двум другим тренерам-преподавателям. Дети продолжат заниматься плаванием.

- Родители ознакомлены с расписанием через сервис обмена сообщениями в групповых чатах, - пояснил Парфенов. - Спортивная школа работает в штатном режиме, сотрудники готовятся к приёму ребят и организации учебного процесса на следующий год. Законность увольнения в настоящее время проверяет прокуратура района.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
3 оценили
0%
33%
67%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InZpQkM3TFkzM0NCdHRrQkVNUGREWFE9PSIsInZhbHVlIjoiZjB1UjhCOFUvbHRDTkUwcE84OHQ5NXRhdFgvS3FSRFZPbHgyajE5MWxzdjNHakw2YXFtOWlXRVgwb2pwSUlkTUdFS1hhMzNDZ0gxUFlhcVB3UDloU3FONUdPejc1dUpaWkVzYzBXNE1KTlRYMVBBcCsralB4ZjNGRnQ2VEdROUthZkpZWmhkaS85V0RxdjR1bVg3c0FMb1oyZWxrYXYzbTc1eFpYRS95bzdRcEJsNUZ3MTJhZytNZWFDQ3QxVDB4Y0R1UkxWSE5RSjNhVzMwTWtMYndJZStaSkN2akpmMlF1R0lsWDRTeEh1TURhczhobEZtb3ZaYlRIdDU3UDdzUCtITDdOYm5JMGhpL3pZVXU3U2hYQzJ6Tzc2RVJxNytoVXBKQ3NiaFdUcS9BRkZWc2pNc0lRNGJ1aXp6dlZXV0NPZ2tXenI4akZVQmd5cVdJb09VeVZneUJQbEhodHhtd2lmdzI2V2dRb0xJeGR6VThCVUFxeURSaXZqU2U3WmdFbkZ4Y2NYQ0lBak82TUg3MjhkSmxyb0psZ2hwa3hsQ1V4R2RoTzZyeEdCa28vWFEvZ2xxQUxRQXR2UmFsZzlIYyIsIm1hYyI6ImMzYjE1YTc2ZTJkMDM2YTQwZDNiMzQ5ZTExOThkNGFiMjc5Mzk2N2U4MDBlODU5Nzk1ZDUwMTgzOWNkYWNmMzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imd0ZXN1Rkw3QjhHY3N3Um9DdXJDa0E9PSIsInZhbHVlIjoiZS9PYVF0aDRtRE9QdGdUNENYLzJCSmZMNEpXQTY2QmZuL1FIYzFPS0YwTHNUbGZ0SS9qMVRIR2xadFU0Tk5jNlhiWEtLZ3JUTlV6OGdFV0c3R3c3a0hDVVVuMWVJTTVXUndZQnNlbG1SdVAyY1V2eloxQXd0eHdFUnlwVlc1eWtiZ1pPbjlmZ1ZUUjFPa2xaU2xHZmlIa2cyV3ViNzZsVFpmdGhhMDNqM1VIaVJmZUM0eDlPRW9XM2RUY2hWOFg1TkJOMGFlNHd3SHg3TXc1N0lvK3BzZnZ3akZpSlhtZGZJUjVFL2htek5hNDFOTWRtdys1Y2pJUnYrdS9HTjdMRDRyc2x6VkFRbGpBTGljRlR0cnZ5d2FzcVA3RGM0bnZYYXB0NC9sSFhFc3d3N2QzckMzVGNsekUwVEpnUUZsVGIwRVpGTlJkRzArb0xjaFd0QXVvWktYa2FGSDVveTNUdS9Qd3hrM3NaTUNTZ051SEQrUm1SMEN4NDNpd1NtTENaLzdHYUFUREdZSnRaUzg2VXUrTTVlZEFxMTMrWkRhRXZWTG0vWHdyNmVCc1JrTEgwZ29Dbk5BUnNEVUJQTnRQUVNzTzFxMmJUblJISXFyT21ndVRWbndsVjFnMDE1VE5pZWhab3g3ci90Smo4ay8xQzcxNnJkK3hXMGs5Sk1BRkpBMWZMaEFLRDRjWW81a3IvdHdVbEQ3RUd1bUsvSjBBOCtjUlM2UlVSNFhJWVdsSm81YkFITlNOS0RsVmxWVmZzQzcrYjdmNVpXSTNVQTNOanNDRnE4eHRLZ3VHcWgwLy9XeEpKRFkza3NUaGFjTzlMRzNrYTE0U09McXF4NnVkUSIsIm1hYyI6IjYwMjk5MTJlOGU5NzUwYTFlNzMzNzliMzE1Y2ViMjlmMzgxNzFmYzA4YTAzNWJkYzBmYzZmZjIyODcwZGIxNDIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+