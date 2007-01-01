В Калуге пройдет Всероссийская спартакиада среди трудящихся

Спортивное мероприятие запланировано на сентябрь, сообщил 16 июня губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- У каждого жителя страны должна быть возможность заниматься физкультурой и спортом. Эту задачу ставит наш Президент: к 2030 году активный образ жизни должен стать нормой как минимум для 70% россиян, - заявил глава региона.

По его словам, сейчас в Калужской области физкультурой и спортом постоянно занимается 58,5% жителей.

- Лучший показатель работы по развитию спорта – когда на улицах, в спортзалах мы видим больше людей, которые бегают, занимаются на тренажерах, ведут активный здоровый образ жизни, - заявил Владислав Шапша.