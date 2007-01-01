Афиша Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужанин выиграл «бронзу» всероссийских соревнований по конному спорту
Спорт

Калужанин выиграл «бронзу» всероссийских соревнований по конному спорту

Дмитрий Ивьев
16.06, 12:32
0 338
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В конно-спортивном комплексе «Пассаж» в Нижнем Новгороде завершились два турнира по выездке – всероссийские соревнования «Кубок Губернатора Нижегородской области» и этап Кубка России.

Участие приняли 68 спортивных пар из восьми регионов России, а также из Республики Беларусь. Калужскую область представили спортсмены из спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту.

Воспитанник спортшколы Матвей Дмитриев на Чарльз Диккенсе завоевал три бронзовые медали всероссийских соревнований – «Личный приз. Юниоры», «КЮР. Юниоры» и личное первенство. Подготовила нашего спортсмена Ольга Дмитриева, сообщили 16 июня в министерстве спорта Калужской области.

Новости по тегу
область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IitGdUljM1NaWHE0RXRDUWlUaGs2akE9PSIsInZhbHVlIjoiMUs0ZkJVS2dBOThBRTNnY2E5TU5jWTdiZFpUdjFpVWdDZVNQUE91Y2xsbUQyTFdNd3Q1aEhrSTEzL3J2ZHpFWVFPUnFFekcydW82bExjZUMxaEVHNWkvc3VraHRSSEd6SjZxOXFWUWRlZXEveEUwQW85enNSZ2xzNCsxWEVhK2pXUHlxbzlOOXh0QUhTREVzaEFZendvclptVzd2NFg0NFJrMjE4QzlvcEtNNXdZZWFlU1RXSStpU1ZzbnhBVGNZb3BzVUdtcUlWNlA2dGYwZ0h0S2dpRUJiVmJKcXlOU1M0SWgwZGdOQVBmRGhHdGk2QnVxTlY3QzBYdFJVUHZyU0JhS3hNK0dIZGs1MnZrV1lZZkJxall4WTRNWFQwK3B6Q3BaVHlqNzJDWHhpd1JkREZLUE9FN0Y2U29jOUhLcExpZjFyV0NxVThpVGJMeDFMN2FMS0MxdmJZZFJ5VzNnSGpVbnpQdllXTTN0OTRhQkN1eHlnbVc1Mmt1eFlsWlFSQkFWOC93SWRvOUxoSmR1aDIyRFhCVDZaWDRuRDJta2RJeFFvMGVscjF1Wk0xaS9odFRMVkZoVHZCMjhhaGJINiIsIm1hYyI6IjFiOThlN2ZjNGQ0Nzc0ZWMwODFjM2VlZTBlM2YzMzQzZTdhMTBlNGZkODJmY2FlZmU4N2Q2YmE2NTM0MmY1ODMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZ5VmMwWElPR0tGTEpRZU8zaHFkL1E9PSIsInZhbHVlIjoiM3JiNTBwTXpXZzR0cFVHcXh6VFVkdEp5N1lodkZCVWU2U2RsUHhkN3B4SWpxa2ZKTnlEQ3ZlZkVadzFiNWZ6cjFkV2dUTzRHdVZ5WkRMWGdnOU92dk5KMmJCQWEyRHRRT1ZkOUJtQno0ZTBhQTB0T3pZTjB0Y014S2NnaWlpL3Y5bjdZR3g3Nkc5c1JNVkx2UGZJM1lESTV0T1kvMWovY3dqRFgyWTRsL2l5ZWV2QXBnZVFldHhCNVYrV2FrZnFiMVNwcEhpSWpxSjVEaHlVeGZDVGY5ZTMybE92eEVkUEFtN1RDRHdYTStSV3VmQ045aFdjaUhpMHlxT1pUejZoMnZGWEVBUXZEWU5vUkY4bHd1bVJSMlozekRXdjFQK1pZZVUxeHI2LzFuR1Vad1hRU25Ja1c4Qk1sMVhzOS9QcEtscmlnT3BBTDVMaEc3cU5TZXFvYTZVY0NMejNYdFRCK3hRZ016WVVVRDFoV3lIZ2d5dFVHN3NnTHRrVHh2UkcwNHRhVVhmdlhEUEp4VFFDWFlnaHhlc0JKdWs1U1VRSWsvaTNsRy93NktWNDFPeUpxQm52bklHNU5kdDBnbzJaNjlTK1ZKUXpuN0VGdmQzZ0xkRzN0Mm4xcTYrOHJadWI2VVNXMCt6cUVTUXdWb0RnWkVVeEpqVERFYVl3Sm9JQlMrR2gzcUN2dEhJalZ6VGR1WjZMQXJZUlJSeStNSzczRDY1SG1vWDE5RVA2dEgzYUlmSU5qWktJR0o1dVNySjVZNjRMWVpzaEtPb3FEbkdlTlZPSjkyNlRHQ1dGTlFkZk4yT1NpZlhHdVUrcEE5cFdGTlJPK1d3QlVyN2FYcXdhdiIsIm1hYyI6ImZjOTBiOTEwMzc3MTFiYjIzODViZjQ5OGE1ZjRmYzMxMWMxNmU4NmQ2NWRmMjA1YThjYzQxNzE4YTVhMjYzYjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+