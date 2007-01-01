Калужанин выиграл «бронзу» всероссийских соревнований по конному спорту

В конно-спортивном комплексе «Пассаж» в Нижнем Новгороде завершились два турнира по выездке – всероссийские соревнования «Кубок Губернатора Нижегородской области» и этап Кубка России.

Участие приняли 68 спортивных пар из восьми регионов России, а также из Республики Беларусь. Калужскую область представили спортсмены из спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту.

Воспитанник спортшколы Матвей Дмитриев на Чарльз Диккенсе завоевал три бронзовые медали всероссийских соревнований – «Личный приз. Юниоры», «КЮР. Юниоры» и личное первенство. Подготовила нашего спортсмена Ольга Дмитриева, сообщили 16 июня в министерстве спорта Калужской области.