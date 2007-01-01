Известный спортсмен умер в Калужской области
На выходных в возрасте 66 лет скончался заслуженный мастер спорта России по гиревому спорту Сергей Мишин, сообщили в министерстве спорта региона.
Мишин 11 раз выигрывал чемпионат мира и 21 раз становился чемпионом России.
Спортсмен был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В 2003 году Мишин попал в первую энциклопедию «Лучшие люди России».
Ему принадлежит крылатая фраза: «Чтобы научится поднимать гири, нужно много поднимать гири».