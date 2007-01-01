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Спорт

Известный спортсмен умер в Калужской области

Дмитрий Ивьев
16.06, 10:09
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На выходных в возрасте 66 лет скончался заслуженный мастер спорта России по гиревому спорту Сергей Мишин, сообщили в министерстве спорта региона.

Мишин 11 раз выигрывал чемпионат мира и 21 раз становился чемпионом России.

Спортсмен был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 2003 году Мишин попал в первую энциклопедию «Лучшие люди России».

Ему принадлежит крылатая фраза: «Чтобы научится поднимать гири, нужно много поднимать гири».

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