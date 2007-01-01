Калужские самбистки завоевали золото и серебро на первенстве России

На первенстве России по самбо, которое прошло в Кстово Нижегородской области, калужанки одержали впечатляющую победу, разделив между собой первое и второе места. Об этом сообщает Министерство спорта Калужской области.

Соревнования среди юношей и девушек 12–14 лет собрали более 700 участников из 74 регионов страны. В весовой категории до 47 килограммов финал оказался полностью калужским: за победу боролись воспитанница «Спортшколы по борьбе» Софья и Анжелика Ганченко из спортшколы «Луч». По итогам напряженной схватки Софья одержала победу, завоевав золотую медаль, а Анжелика стала обладательницей серебра.

Такой результат подчеркнул высокий уровень подготовки спортсменок региона и их значительный вклад в развитие самбо в Калужской области.