Калужские дзюдоисты завоевали победу на всероссийских соревнованиях в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершились всероссийские соревнования по дзюдо среди подростков до 13 лет. Участие в турнире приняли более 100 юных спортсменов, состязавшихся в двух дисциплинах: КАТА и «Олимпийское дзюдо», сообщает Минспорта Калужской области.

Команда ЦФО-1, в состав которой вошли калужане Тимур Байрамов и Шокир Бобиев, одержала победу в общекомандном зачете среди мальчиков.

В дисциплине КАТА серебряные награды завоевала команда девочек ЦФО-2, представленная Ангелиной Демехиной, Анастасией Мусиновой и Юлией Коробейниковой.