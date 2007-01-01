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Спорт

Калужские гребцы триумфально выступили на соревнованиях в Санкт-Петербурге

15.06, 10:55
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Воспитанники школы гребного спорта имени В. Иванова показали блестящие результаты на престижных международных стартах по морскому многоборью. Как сообщает Министерство спорта Калужской области, соревнования проходили в Санкт-Петербурге.

На дистанции 2000 метров в дисциплине "ял-6" калужская команда в составе Александра Туфанюка, Евгения Горячковского, Антона Старостина, Захара Дорожкина, Василия Кандалова, Павла Бурсина и рулевого Ильи Береснева завоевала золотые медали Кубка мира, опередив соперников из России, Эстонии, Киргизии, Казахстана, Китая и Конго.

Отдельных поздравлений заслуживает Евгений Горячковский, ставший победителем в парусной гонке в составе сборной России. Еще один калужский экипаж с рулевым Борисом Тетюевым занял почетное третье место, подтвердив высокий уровень подготовки спортсменов региона.

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