Сухиничский район вновь стал победителем на ХХХ областных летних сельских спортивных играх
Команда района уже не первый год демонстрирует отличные результаты как в летних, так и в зимних соревнованиях, сообщили в министерстве спорта Калужской области в пятницу, 13 июня.
За последние пять лет количество людей, занимающихся спортом в районе, выросло на 3000 человек и теперь составляет 14 259 человек.
Наиболее популярными видами спорта в районе стали баскетбол, футбол, плавание, шахматы, волейбол и танцевальный спорт.