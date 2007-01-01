Калужские всадницы завоевали медали чемпионата России

В конноспортивном комплексе «Виват, Россия!» завершились соревнования по паралимпийской выездке, сообщили 10 июня в министерстве спорта Калужской области.

28 спортивных пар из девяти регионов России боролись за победу не только в личном и командном первенствах.

По результатам двух турнирных дней «серебро» завоевала команда Калужской области. За наш регион вступили три спортсменки из спортшколы олимпийского резерва по конному спорту и спортивно-адаптивной школы «Эверест» – Наталья Жаворонкова (5 уровень), Екатерина Малахова (3 уровень) и Дарья Кулакова (2 уровень).

В личном первенстве Екатерина Малахова и Ираклий стали абсолютными чемпионами Гран-при, тесты А и В.

Наталья Жаворонкова на Вереске заняла второе место в тестах А и В, произвольной программе КЮР.

Также серебряные медали в активе Дарьи Кулаковой и Кво Вадис Джи – Гран-при тест В и произвольной программе КЮР. «Бронза» у Дарьи в программе теста А.