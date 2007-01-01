Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские всадницы завоевали медали чемпионата России
Спорт

Калужские всадницы завоевали медали чемпионата России

Дмитрий Ивьев
10.06, 14:17
0 333
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В конноспортивном комплексе «Виват, Россия!» завершились соревнования по паралимпийской выездке, сообщили 10 июня в министерстве спорта Калужской области.

28 спортивных пар из девяти регионов России боролись за победу не только в личном и командном первенствах.

По результатам двух турнирных дней «серебро» завоевала команда Калужской области. За наш регион вступили три спортсменки из спортшколы олимпийского резерва по конному спорту и спортивно-адаптивной школы «Эверест» – Наталья Жаворонкова (5 уровень), Екатерина Малахова (3 уровень) и Дарья Кулакова (2 уровень).

В личном первенстве Екатерина Малахова и Ираклий стали абсолютными чемпионами Гран-при, тесты А и В.

Наталья Жаворонкова на Вереске заняла второе место в тестах А и В, произвольной программе КЮР.

Также серебряные медали в активе Дарьи Кулаковой и Кво Вадис Джи – Гран-при тест В и произвольной программе КЮР. «Бронза» у Дарьи в программе теста А.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZPR1padzlRTDd0VEFFTWdOUXFZQ1E9PSIsInZhbHVlIjoieVpOR2xCWGxyc2N3dkVyUDdYb0ZrZWpiRUR0S1diZVdKNjBhUm9TNTZGb0lNc01hR1ByQUhpYTFmcHNhZnRyc0tKRFZQclk2Q01ROGdqZ2NOMjNkNW9ZUTVzMVc1RHVibWdrd1phUWNhWk40Qy95QjhPbEFsTDZtci9GZ2FTMGpQZnJ6UThHVzNQVmFiejVUVFR1UGpDd1ZrMnJxaUJSK0RhaFAyYkpLWGgyeFZGMUpvMFFRSE02RStja1BnNW9lbGpSWUVGcU55bjM2TDdUcGEycTNKREJvTWFlNVVFbFdxTFVSYkdjME01ZkROZm56YTlrQi9GTXIwWlFtNGlqOXhYcVpsdUJSaGs2alZOREI3V1pkMzMvSktlbjFXdlQwV0dYQnQ5YzdJdUtsVG9BYUFVVTJYWjdRSG1OdnNJaGh4UndIUjRVdmZ4Yk5uTlgyNmVHWjZUckJrY28wV2oyS2NwVG01WC94NkVKZ2pUM1VGcGFUb0pJdmJ6NzFuZzNlY0xsOUhEMmp3WG1ySGtEZEFFWjliTWdDVUFUWW9sazh2Q3NuVE00bWt1NDdQc3Q1ekw5U0N2aHBZNjVTUVkreSIsIm1hYyI6ImUyYzcwNmU5NzczNDZlNzVmYzNmOGNkNTBkYmNiNmZhYmVhNWQ0MGRlMWRmNjIwNmI5MjkxZDRlMDhkOGIzMjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlVRbGtGV3l1ZnFkQlg1YnY5RzlEcXc9PSIsInZhbHVlIjoidEllTktvWHVQZE9PdVl1ZndmZTFzTGRPUTJjZ0w5Ui9MbTVERTVHVjJHZzRHUFdXd1Q0QlllQWl4Z0wrYnlqaGN5K2RXbXgxc2hkN2lGWDBZYzVsSUtDUytUYzAySlRSL2JSNGF5cWFodlFSdFFxOHhRK2tOdEpOcU8rbFdmWnAxK0lLanlka1RMT3oxMG9oR1RsYi92V3lhVk11bUNTNDNNQXQyM3FhYmROeDNmL1cwYUdBbHJBdWNnVElFRTBBTjc3MUJ2M3hoRktTL3F5VWlyWC9CQTVlNHRMUzFOTXQyY0Q1RUVSNkEwZ2J6aFo1SXFFZGZmd2dTV21ieTVSYjlvY0JpeE5COHRYbU9lbWF5eEVmREdFS3pKOXh3UHZJUG1WcmdqZTdjb0lIb2U0NjRadkhOdFR6ZnFOZzZjemM2VWJMTU5IbDJKaWpYTysvMy9IQ01Yc1FsaUJXd01GZ0JTdFJzZkhKQ1Q2VHdOQnJRdFgxbEVrWkxyK2xtR0Q3YTV4TjB1cE0zaE9heVJoNHExUHhCeTA1VktDLzFyV3g0eGZBYTNnTXFyd3hiNnlOYkNQZm5CelF3czFSRHI5R21qL0RKOFo4eG1pSVczRVpuMlZkaGJ6ZUpoM0ZUSlZuRXQxWmFRK0N4elZRYzNzN1VBZ0NMWTB4T2UxMzVoU0VUSGgvZy9wdElNR3B6NXhrSkdIaHZVNnJKZy9WMjNsRWFQU2hkRHNicUxISEVlRCtXN2RJa0MvVXA2RGE1RmlOcDFyRDBJdWpUQ2Z5bU56WTFhZGdJdUJRNlVqa3pMT1ZhV0xJeGM3Y0grY2ZyOFdVZE41SGh1N3FHSWVyZ0pWcSIsIm1hYyI6IjViYzg5MmE1NGNlZTdmOTIxYzg4OTg0YzhlMTlmNGIzNWFlZjllMmIxZDk2NzZkZTMwZjRiYWNhYjk2MjhkNzIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+