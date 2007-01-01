Калужские футболисты выиграли медали в Воронеже
Команда спортсменов 2016 года рождения участвовала в финальном этапе первенства СФФ Центр по футболу среди команд спортивных школ.
Наш регион представляли «Торпедо», «Калуга» и СШОР Л.Латыниной.
Второе место у «Торпедо». Команда проиграла лишь ровесникам из Рязани.
«Калуга» стала третьей.
Григорий Михеев из «Калуги» стал лучшим бомбардиром, Данила Соколов «Торпедо-2» - лучший вратарь, Кирилл Казначеев из «Торпедо» – лучший игрок команды, рассказали 9 июня в Минспорта Калужской области.