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Спорт

Калужские футболисты выиграли медали в Воронеже

Дмитрий Ивьев
10.06, 08:56
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Команда спортсменов 2016 года рождения участвовала в финальном этапе первенства СФФ Центр по футболу среди команд спортивных школ.

Наш регион представляли «Торпедо», «Калуга» и СШОР Л.Латыниной.

Второе место у «Торпедо». Команда проиграла лишь ровесникам из Рязани.

«Калуга» стала третьей.

Григорий Михеев из «Калуги» стал лучшим бомбардиром, Данила Соколов «Торпедо-2» - лучший вратарь, Кирилл Казначеев из «Торпедо» – лучший игрок команды, рассказали 9 июня в Минспорта Калужской области.

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