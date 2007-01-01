Калужане завоевали 8 медалей на международных соревнованиях по гребному спорту

На выходных в Москве завершилась «64-я Большая Московская регата – Кубок сильнейших спортсменов» – одно из крупнейших международных соревнований по академической гребле, в которых приняли участие более 1300 спортсменов из 11 стран мира.

Традиционно на стартах – гребцы спортшколы олимпийского резерва по гребному спорту В. Иванова, сообщили 9 июня в Минспорта.

Дважды победу праздновали Валерия Оберемок и Екатерина Киреева, наши девушки – лучшие в классах 4- и 8+ ЖЮА. Также победителем стал Алексей Воробьёв в классе 4- МА.

В классе 8+ МА у Алексея вместе с Вадимом Шмелёвым «серебро». Еще серебряные медали завоевали Дарья Самонова и Виктория Дерябина в классе 8+ ЖБ и Валерия Оберемок в классе 2- ЖЮА.

На третью ступень пьедестала почета поднялись Илья Кондратьев в классе 4х МА и Вадим Шмелёв в классе 4- МА.