В Калужской области завершились XXX Сельские спортивные игры

8 июня министерство сельского хозяйства Калужской области подвело итоги юбилейных летних Сельских спортивных игр, которые прошли в Малоярославце.

Соревнования собрали лучших спортсменов со всех районов региона. Участники соревновались в различных дисциплинах, включая троеборье механизаторов и дояров, сборку и разборку доильного аппарата, состязания косарей, волейбол, футбол, мас-рестлинг, перетягивание каната, а также преодоление полосы препятствий. Отдельно проходили соревнования среди глав администраций и спортивных семей.

В первой группе победу одержали спортсмены Бабынинского района. Второе место занял Малоярославецкий район, а замкнул тройку лидеров Боровский район. Во второй группе первенствовали представители Сухиничского района, второе место досталось команде Барятинского района, а третье — Куйбышевскому району.

Мероприятие стало ярким примером сплоченности и спортивного духа жителей сельских территорий региона.