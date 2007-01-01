Калужские гимнасты вышли в финал VI летней Спартакиады молодёжи России

Второй отборочный этап соревнований по спортивной гимнастике прошел во Владимире и собрал более 100 спортсменов из 18 регионов, сообщили 4 июня в министерстве спорта региона.

Калужскую область представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Л.Латыниной – Александр Васильев, Парвиз Султонов, Роман Попов и Филипп Сергейчиков.

Три золотые медали завоевал Александр Васильев: в финале личного многоборья и на отдельных видах (вольные упражнения, кольца). На параллельных брусьях у Александра «серебро».

Также победу праздновал Парвиз Султонов, став лучшим в упражнениях на перекладине.

В командном зачете у калужан четвертое место, а по очкам команда вышла на второе место.

Впереди у спортсменов финал, который пройдет с 23 по 30 июня в Уфе.