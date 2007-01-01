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Спорт

В Калуге пройдет корпоративный день здоровья и спорта

Дмитрий Ивьев
03.06, 11:15
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Фото предоставлено организаторами.
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За победу будут бороться представители различных калужских предприятий, рассказали нам 3 июня организаторы.

Участники выявят лучших в девяти видах спорта.

Также пройдут матч за кубок Победы по мини-футболу.

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