В Калуге завершились соревнования по паралимпийскому плаванию
Заключительный день турнира прошел в пятницу, 30 мая, во Дворце спорта «Центральный», сообщили в региональном министерстве спорта.
Впервые город принимал чемпионат такого уровня: на соревнованиях выступили 336 спортсменов из 45 регионов России.
Калужскую область представили воспитанники СШОР «Труд» и «Квант».
Полина Талалаева завоевала одну золотую и четыре серебряные медали. Она также установила рекорд страны на дистанции 50 метров баттерфляем.
Ее коллега Анастасия Голубкова трижды становилась бронзовым призером чемпионата.
Ванесса Роленкова выполнила норматив мастера спорта на дистанции 200 метров вольным стилем.