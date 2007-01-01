Калужане выиграли медали на межрегиональных соревнованиях по спортивному туризму
Хвалынск принимал турнир на пешеходных дистанциях «Туриада».
Наш регион представляли воспитанники СШ «Луч», СШОР «Орленок», СК «Меридиан», «СШОР «Триумф» и Дома детского творчества Людиново.
По итогам турнира на счету Калужской области 10 медалей, сообщили 28 мая в Минспорта.
Победители на дистанции - пешеходная среди юниоров и юниорок 16-21 год – Артем Чурилин и Вероника Лазутина. Также победу праздновали Кирилл Шипица/Артем Чурилин и Елизавета Сафронова/Вероника Лазутина на дистанции - пешеходная - связка и Кирилл Шипица/Артем Чурилин/Андрей Несмеянов/Антон Жураков на дистанции - пешеходная - группа среди юниоров.
Серебряные призеры – Кирилл Шипица (дистанция - пешеходная), Елизавета Сафронова (дистанция - пешеходная), Андрей Несмеянов/Антон Жураков (дистанция - пешеходная - связка), Анна Ухина/Анастасия Мишунина/Елизавета Сафронова/Вероника Лазутина (дистанции - пешеходная - группа).
«Бронза» у Антона Журакова (дистанция - пешеходная).