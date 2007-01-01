Афиша Обнинск
+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужане выиграли медали на межрегиональных соревнованиях по спортивному туризму
Спорт

Калужане выиграли медали на межрегиональных соревнованиях по спортивному туризму

Дмитрий Ивьев
28.05, 16:13
0 241
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Хвалынск принимал турнир на пешеходных дистанциях «Туриада».

Наш регион представляли воспитанники СШ «Луч», СШОР «Орленок», СК «Меридиан», «СШОР «Триумф» и Дома детского творчества Людиново.

По итогам турнира на счету Калужской области 10 медалей, сообщили 28 мая в Минспорта.

Победители на дистанции - пешеходная среди юниоров и юниорок 16-21 год – Артем Чурилин и Вероника Лазутина. Также победу праздновали Кирилл Шипица/Артем Чурилин и Елизавета Сафронова/Вероника Лазутина на дистанции - пешеходная - связка и Кирилл Шипица/Артем Чурилин/Андрей Несмеянов/Антон Жураков на дистанции - пешеходная - группа среди юниоров.

Серебряные призеры – Кирилл Шипица (дистанция - пешеходная), Елизавета Сафронова (дистанция - пешеходная), Андрей Несмеянов/Антон Жураков (дистанция - пешеходная - связка), Анна Ухина/Анастасия Мишунина/Елизавета Сафронова/Вероника Лазутина (дистанции - пешеходная - группа).

«Бронза» у Антона Журакова (дистанция - пешеходная).

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImMrN29Lbys3WWNkK3dYNE16bGZkZXc9PSIsInZhbHVlIjoidjJDOW1UV2xMUEszMFZ5UEY1MlJMdFFpZW9uMzhkV1JkYmNCSlBPc3Z1NkhybEZTY2VPMnNsbUJxWEtCb0w3VkNNTWtoTUNCbUFGNGRvSlg5OGprZnpReUFOK2xSb2Y5WVp4VFhscFRQWlpSUUhjUTR2dkdtTXp2VnN4djZtZXQrOUJ1cHREbmtDQ3BVdmlWSTJHaVJPMUdaRHI5SFhlakh3VXNLOXNLdHQ5ZnkzeVpaaFBzTUlBdG56cjZJd3FJb295ZFE4Tk5TTVRLdFlHVEJ0Y3JUT21mS0xLelRvYlVSVXJCb1N3QzlBSTBuMmpBbzAzWE9IWHJEUEFwZys4R0hzS1pRNTZOeFN0TG5CdnBwVll2TURjMGhGTVlJb0l2NHUyZjRWbE5OK2RnMnFaUDJaekxqQ1Q5Sko0TTN6d3EzUElwbXBIU25VdnhkdzhSMVljeW53dzB3OEJBQ1NYRkhtUEdwMFdhVFVXOTVjUGJ2TWhHZjhNU0hTM2xuMjZUWmxWTVBQcndUR0p1MkwrTmFYMVNtYVY0alBHUWhySURodTJPQmVNcTM1eXVRZ3QzaFFvY3Uzdmg5WXpDNFFJbSIsIm1hYyI6IjAzNTA3ZDRkMzNhYTM5OWM2ZTYwY2UzNTdjMDIzYjc1NTUxMWNmYjcxM2VmZmE5OGM3ODdjZjhmNzNjNmRiZTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkY5M1JuUzE2TkErUmZvY0gyS0E1a1E9PSIsInZhbHVlIjoiYUs3ZWVnd1ZlbW9sblNVUFRCbnBFOElQekI3N3FXZFFkUDZ2K1RaWXg3eGI5OE9LVFFybFlIZnROUWo3NnZabTk3WEgrYjNVb1htaWk1U2JKUjQ5LzM5OWlLRWMrYjc1MHpMbmhnbTEwU1BJcHI3TFdoVWpINjZ4empFNmE3ZjB6ei85TVZuSWhkWGdoNmNseEl5QVU3ZGhleVYwS09tak9BWmYxT3FKL1IrTmlhemhoSFJlVHEwdHdyZ1gyYi92QVVuY0U4dTkwWWJHaWFBVHVPYUFDb0NWVU9RbFJESjBEdVZDZkJqSG4zU09WZEc4Wmk3MnQweXMramZiOE8xRGl0aEh6cEpCQm1uakFzWEZWdG1ZcFJid3IzczZ0ME5WQjNHZ1F1ZmtFeUI1bGR4RW82aUZhUzZpblR5NFpqNldRNVNYUmtSRVBEZVorUjFEcFBGZUxER3NrNlRMdzV1RlF3OWNLcVFDbUpPRVhOMmhRMGlxNjNycDlpVERPdk1lOXBHZ1U0YUJtV2NtV2VwbnZRK1FXQ2VmSXkvbERDeUQ0N1JSOEZ2dGpxdkhHRlhSeXJvNTVuOEJNdUQ1eGpmQmpnSlROM1ZPV0Q5S21SQ2tYM0J6WjZKNlc2bUovelRrL1BPc0g4cUtzOExzV09aR1ZDTEQxYThzWjA2Q2pnS0gwWE43dStBSmR6SHdwV1pybURpOEk3WXZRVW9zTGRYMElwTm8vNElnb3pqZmpmY2FvSXkyTHZReHk2MnhVNGpGYWRzNGpDbmNwYjFDbW9mNG5KNUhXU3IzZ2dadXNFazAwYVB1VmlqbVBlR1FrODRUR24yQXdGWGpXNE85QzNOLyIsIm1hYyI6Ijk1NDJiZWJmZTU0YmNlMGI2MzdkNGQ0Njg1MWIxZGMyMWFhMDI4YzdlMDVkOTFiYTViNTU2NDhiZDdmNzVhZGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+