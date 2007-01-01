Калужане выиграли медали на первенстве России по муайтай

Турнир среди юношей и девушек 12-13 лет завершился в Ноябрьске.

300 спортсменов из 38 регионов боролись не только за победу, но и отбор на первенство мира в Абу-Даби.

Калужскую область представили три бойца под руководством Кирилла Некрасова.

Победителями стали Арина Герасимова в весовой категории до 36 кг и Дмитрий Соляной в весовой категории до 67 кг. Оба наших спортсмена примут участие в первенстве мира.

Артём Бахметьев завоевал «бронзу» в весовой категории до 42 кг, сообщили 28 мая в Минспорта.