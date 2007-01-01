Афиша Обнинск
+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужане выиграли медали соревнований по кикбоксингу
Спорт

Калужане выиграли медали соревнований по кикбоксингу

Дмитрий Ивьев
26.05, 11:01
0 369
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Калужане выиграли медали соревнований по кикбоксингу

1500 спортсменов приехали на турнир в Наро-Фоминск.

Калужскую область представила Анна Малинкина из спортивной школы единоборств «Держава».

В дисциплине «лоу-кик» наша спортсменка одержала победу в весовой категории 48 кг. Анна тренируется у Александра Малинкина под руководством Юрия Фрая.

Ранее еще одно «золото» первенства страны привез из Новосибирска воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» Леонид Раков. В весовой категории 57 кг Леонид стал лучшим среди юниоров 16-18 лет. Подготовил спортсмена к соревнованиям Анатолий Косырев, сообщили 26 мая в Минспорта региона.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlVyVWd1eFZ0ZDRWS2E0aFNmU0YwMVE9PSIsInZhbHVlIjoicFJ2S2VYanNIYVJJVXQ5WHRzMVB5RDR6dGZtQ3pxVmoydDdwYXJWQlF3TUJBaVRPNzRyR2Z6Q0l5YktNeWY2bk5iaEFXYzhid3F2UVpRN0xwVC9ZRTVRRTJjek9LK005cXhEUE8ybkZ3ZFF3VHMrMEsyVDVKZlR5K0ZUcDVtNXdESEh6ekVJMEQ2bFQ0ejlKTHQ4VEVZMUZwTlJ5MG5hS0hCVXY0VnlhU2s1YjB0M21aQ0dGSGFPMk1JVjJ4UVpUeXcvOWJpclFIMFdPVGpmd3F6YW5Ka0dTRk1XWHhkVUxDUm1nc255WFVOR25NWUlXRlc5alZ0NGpTREFuZUp0eDBHUDJ2VUxsNHdjMVo1QXJYdEtya0lOVEE2RnJaQnpTZFZ2WDhkN0NlbTVxdXVGbzhvbHJ1MG0yQnRhOWhVY1p4ZEIrMjgzK2E5MjNMbU93dFdodmFrQ3FvZjhBdUN2YktlWWVLUUJSenZhTmFjVHVKRGJ5ZERyNXU5RXFtTjh1QnB4QzJQWnlLYVBxRTA0TEg4dFk3c1JBZVZRTHd5TmVQUzBXRzk1K1BvTGxka3c4dEFTSW5ielpuRFRPeGZDSCIsIm1hYyI6IjQyZWQ5YTU3ZDdjZGUwYmU4MWU1YjlhNDI3NzFmNmMyOGI2NzAwYzg4YTAzYmMzMmZjODFlY2NmMmM1MjQzODUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkcyU0h0SlZTaG5CSWp2NGF1RXVOZmc9PSIsInZhbHVlIjoiSW1maDExczhSNEVZelUxbkwzZjNrbk50WU1KTW5kT3RZMnBEb2JkUWVEQ0gwYzRndHllLytCbE1wMnFSeXBOcHJ3WkYwZEZwZ0QrUEFQbkVzT2dFNm1FaDdiYlJRbGhwN1BYL0gwaUhwcXUvQWx2YmUwMGszNE9zNEdBNUhiRHRXV2ozbDJjT0h2MWdkS294NWhBQVQrLzhNN2ZqM00rWWR4U0c1QXI3aUtQa3F4b2djdGhZYm9RQXMrcklEMVRKc0YxU1F6aTBmcGFld2ppcXZIS3ZJTS85bnlIdWdVYTZVZkFwSEVkaDJXRFRtSi9jUXRzTlNrQkJBS1kxM0JqYmlRWlg1OS9kUkl3U1dLME1pL2VKa1RHTGFNTDgya05ZbThCZVNzYkhLb1VxWWNwck1RUHdsaWFRN3dsVHpJK0ppb0hLWExOWlFJazQzK1MxZmYwN2FvanRQOGxIQng1NWNUTlNCV2lHVS9TN1EwdFFmQW1PV01XaEZZSzhWVi9GZSt6VDNZZmQvQ1F0TmdSRENPa051N1ZTRmhRNTR4VnB5UVNmL3N5RnpvSHdyVlArWDgzYWs3Z1Fia1psSDV2Z3p0NFBsZCszQzROaEVkK1A5NCtOSXBKMEFmK0tJOFlWYjlmSGVaV1NsOGRJdTJ5UGxzNUVqc2hlVTJWYXgwQ3VtdnRXUlNNU1ZVSnZQTlpIeHVvUk00ZWNKdFlCN21GditKTFRxWGIxMUg0cXA4RXRzZytsMmU5K0UxdDY3QzRqTDloRUhacUc0bFY3NHVXcWI3Vkh4cFdCMFZYMXhicTkyeE03UWdXMFFJVyszbXBzelhkVVRINnJhcU54YWg5LyIsIm1hYyI6IjAxMmJjZmU5ZDZiZjY2YTA3NzBkMDlkYzRjNWRhNTE3NjQzYWQzODM0MWJkNzY1NjhhMGMxYzVhZWUwNDBhNDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+