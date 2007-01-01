Калужане выиграли медали соревнований по кикбоксингу
Калужане выиграли медали соревнований по кикбоксингу
1500 спортсменов приехали на турнир в Наро-Фоминск.
Калужскую область представила Анна Малинкина из спортивной школы единоборств «Держава».
В дисциплине «лоу-кик» наша спортсменка одержала победу в весовой категории 48 кг. Анна тренируется у Александра Малинкина под руководством Юрия Фрая.
Ранее еще одно «золото» первенства страны привез из Новосибирска воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» Леонид Раков. В весовой категории 57 кг Леонид стал лучшим среди юниоров 16-18 лет. Подготовил спортсмена к соревнованиям Анатолий Косырев, сообщили 26 мая в Минспорта региона.