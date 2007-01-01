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Спорт

Калужские каратистки выиграли медали на VII Спартакиаде боевых искусств

Дмитрий Ивьев
22.05, 16:08
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Калужские каратистки выиграли медали на VII Спартакиаде боевых искусств

Третий и завершающий этап соревнований «Золотая звезда» прошел в Туле.

Этап включал в себя соревнования по карате (JKA), самбо, сила удара, всестилевое карате, тхэквондо и смешанные единоборства, сообщили 22 мая в Минспорта региона.

От Калужской области выступили воспитанники клуба каратэ JKA «Фудошин» под руководством Дмитрия Жаворонкова – Анна Мозгова и Лилия Архарова.

В «JKA-ката» среди участниц 10-11 лет Анна Мозгова праздновала победу, у Лилии Архаровой – «серебро».

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