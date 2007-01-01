Калужские каратистки выиграли медали на VII Спартакиаде боевых искусств
Калужские каратистки выиграли медали на VII Спартакиаде боевых искусств
Третий и завершающий этап соревнований «Золотая звезда» прошел в Туле.
Этап включал в себя соревнования по карате (JKA), самбо, сила удара, всестилевое карате, тхэквондо и смешанные единоборства, сообщили 22 мая в Минспорта региона.
От Калужской области выступили воспитанники клуба каратэ JKA «Фудошин» под руководством Дмитрия Жаворонкова – Анна Мозгова и Лилия Архарова.
В «JKA-ката» среди участниц 10-11 лет Анна Мозгова праздновала победу, у Лилии Архаровой – «серебро».