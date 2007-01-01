Калужане завершили сезон «Кубка Победы» с четырьмя медалями по троеборью
Калужане завершили сезон «Кубка Победы» с четырьмя медалями по троеборью
Финал всероссийских соревнований по конному спорту прошел в Подмосковье.
Около 100 участников состязались в манежной езде, в кроссе и конкуре.
По итогам всех состязаний наши спортсмены из спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту стали победителями и призерами, сообщили 22 мая в Минспорта региона.
В CCN 2*S в открытом классе победителем стала Анастасия Максимова на Форбсе. Пара лучше всех справилась с тремя видами испытаний и набрала 33,6 ш.о.
Анастасия Михеева и Баварец показали лучший результат среди юношей в легком классе (CN 100).
В зачете для лошадей шести лет Алина Культикова и Куантро – вторые.
Среди спортсменов, выступающих на лошадях семи лет, Дарья Катюнина на Арголис Токио также завоевала «серебро».