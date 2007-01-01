Калужане выиграли девять медалей на соревнованиях по рукопашному бою
Спортсмены из клубов «Черный тигр» (Балабаново), «Равшана Ахмедова» (Калуга) и «Акцент» (Калуга) успешно выступили на Кубке Мэра Москвы.
Победителями стали Виктория Кажанова («Черный тигр») и Богдан Максимкин («Акцент»).
Серебряная медаль у Энтони Агитян («Черный тигр»).
На третьем месте – Владислав Кажанов Леонид Пузачев («Черный тигр»), Халисат Ибрагимова, Александр Афонаскин, Ярослав Варенцов и Доминик Ачилов (клуб Равшана Ахмедова), рассказали 22 мая в Минспорта региона.