В Калуге стартовал фестиваль ГТО среди обучающихся профессиональных образовательных организаций
В этом году такой турнир проходит впервые.
- 126 участников в составе команд образовательных учреждений из 17 регионов России приветствовали вместе с почетными гостями. Это российский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр, Вадим Богиев, председатель Российской общественной организации «Юность России», заслуженный тренер России Алан Абаев, президент Всероссийской федерации полиатлона Олег Лисов, послы ГТО от Калужской области Станислав Лопухов, Валерий Кобелев, Михаил Кардополов, - рассказал 21 мая министр спорта Калужской области Олег Сердюков.
Наш регион представляют студенты Калужского индустриально-педагогического колледжа.
Программа фестиваля рассчитана до 23 мая. Задействованы три спортплощадки Калуги.