Калужские каратисты выиграли медали в Череповце

В этом городе завершился «Кубок Милютина».

Калужскую область представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел», сообщили 21 мая в Минспорта.

Среди юниоров 16-17 лет серебряным призером всероссийских соревнований стал Егор Болотов в весовой категории 55 килограммов

Бронзовые медали завоевали Артем Уланов (18 лет и старше, 75 кг), Анна Дроздюк (девушки 14-15 лет, 61 кг) и Никита Колганов (18 лет и старше, 84+ кг).

Также состоялся межрегиональный турнир для детей (8-11 лет) «Кубок Милютина», где успешно выступил Фома Медведев. Наш спортсмен поднялся на третью ступень пьедестала почета в категории 10-11 лет 42+ кг.