В Калуге пройдет всероссийский фестиваль ГТО

Уже завтра в Калуге впервые стартует Всероссийский летний фестиваль ГТО среди обучающихся профессиональных образовательных организаций.

В областной центр прибудут 17 команд, которые представят свои учебные заведения и регионы. Всего – более 120 студентов в возрасте от 16 до 19 лет.

За наш регион выступят студенты Калужского индустриально-педагогического колледжа. Ребята стали победителями регионального этапа, который прошел 16-17 апреля, сообщили 20 мая в Минспорта.

До 23 мая включительно участники будут выполнять тесты ГТО для 6-7 возрастных ступеней: бег на короткую дистанцию и на выносливость, метание, прыжок в длину, стрельба, силовая гимнастика и плавание.

Торжественное открытие фестиваля – в универсальном зале Дворца спорта «Центральный» 21 мая в 10:00.