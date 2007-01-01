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Спорт

Губернатор рассказал об итогах первого регионального Кубка Защитников Отечества

Дмитрий Ивьев
20.05, 15:48
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В нем приняли участие 117 ветеранов СВО из городов и районов области.

- Создаем все условия для того, чтобы после возвращения домой наши защитники приобщались к активному образу жизни, - заявил 20 мая Владислав Шапша. - Помогаем подобрать занятия с учетом состояния здоровья, организовываем тренировки, соревнования. Подготовку по адаптивной физкультуре и спорту прошли 76 тренеров. Сейчас у нас более 116 таких специалистов в спортшколах региона, это лучший показатель в ЦФО.

Он привел пример Евгения Благих, который стал победителем соревнований по армрестлингу Всероссийского Кубка Защитников Отечества.

- Помогаем спортсменам участвовать в соревнованиях разного уровня. В том числе всероссийских. Одни из них - по волейболу сидя - пройдут в Калуге, - сообщил Шапша.

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